Inaugurata la nuova area wellness dell’hotel President.

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la Natural Spa, la nuova area wellness dell’Hotel President a Lignano Pineta. Alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, è stato Giorgio Ardito, assieme a Vera e Lucia Ardito, a mostrare i nuovi ambienti che ospitano una sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali, zona massaggi e area relax con parete di sale e tepidarium.

“La Regione sostiene convintamente imprenditori che investono e contribuiscono a rendere sempre più attrattiva Lignano Sabbiadoro – ha commentato l’assessore Bini – . Le proiezioni delle presenze sono già molto confortanti per l’inizio stagione e siamo convinti che questo nuovo servizio messo a disposizione dalla famiglia Ardito sarà un altro tassello importante di attrattività, soprattutto nell’ottica di allungamento della stagione visto che sarà attivo da marzo a ottobre”.

La Natural Spa è poi direttamente collegata con il solarium esterno che ospita la piscina con idromassaggio immersa nella pineta. L’hotel President – è stato illustrato – ha iniziato un percorso per giungere alla certificazione Gsct, rilasciata dal Global sustainable tourism council, l’ente internazionale che fissa dei criteri di sostenibilità per il settore turistico ricettivo.

Parte dell’energia necessaria al funzionamento degli impianti deriverà da fonti rinnovabili, dagli impianti fotovoltaici di cui la struttura ricettiva è dotata. Anche il legname impiegato per la realizzazione della sauna proviene da piantagioni ecologiche certificate dove per ogni albero tagliato, grazie alla ricrescita programmata, ne viene piantumato uno nuovo al fine di evitare un impoverimento ambientale.

A Bibione il nuovo King Pub.

A seguire l’assessore si è recato nella vicina Bibione per l’inaugurazione del nuovo King Pub, “una catena della ristorazione – ha commentato Bini – ben radicata in Friuli Venezia Giulia, dove conta diversi locali, grazie alla lungimiranza del fondatore, Francesco Dalle Crode, che ha scelto di investire su un prodotto di qualità e su materie prime provenienti dalla nostra Regione, e che in virtù di questo successo continua a espandere il proprio bacino d’utenza”.