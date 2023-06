I boschi del Friuli tra natura, impresa e turismo.

Una immersione nel cuore verde del Friuli per raccontare boschi e foreste, legno e impresa delle valli del Natisone con tutti gli attori delle filiere collegate a questo affascinante mondo ancora poco conosciuto che coinvolge realtà locali, associazioni, enti turistici. “Foresta in valle” è l’iniziativa promossa a livello regionale da Legno Servizi e Cluster Arredo, col supporto della Regione Fvg e il patrocinio della Comunità di Montagna del Natisone e Torre, che vedrà il 24 e 25 giugno la partecipazione di esperti, autorità, docenti, istituzioni, imprese, presso la Sala polifunzionale dell’Area festeggiamenti del comune di San Leonardo.

“La prima edizione del Festival del legno alla scoperta delle foreste prealpine intende valorizzare foreste regionali con un alto potenziale di crescita che garantiscono l’economia dei territori in particolare alpini e prealpini – commenta il presidente di Legno Servizi Mirco Cigliani -. Perché foresta è legno, ma anche filiera del turismo, dell’enogastronomia, è insomma tutto un mondo che può crescere e svilupparsi nelle aree interne della nostra regione”. Quest’anno le protagoniste sono le valli del Natisone, poi toccherà alla Valcellina per tornare, ciclicamente, a visitare le medesime valli e scoprire come si sono trasformate nel tempo.

“Un evento importante che ricade in un comune con la più alta concentrazione di imprenditori boschivi della regione, con circa una dozzina di ditte locali che tagliano e commercializzano il legno, fornendo legname di riscaldamento in tutta la regione – ha commentato il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro -. Foresta in valle vuole quindi far conoscere il loro lavoro e le nuove tecnologie per le utilizzazioni boschive, ma anche rappresentare le sfide in corso”.

Il programma.

Diverse le iniziative in calendario, tra cui alcune conferenze che occuperanno la giornata di sabato 24 giugno e che, assieme a docenti ed esperti del settore, affronteranno il tema delle foreste transfrontaliere, dell’economia delle foreste oltre il legno e del bosco sostenibile.

Domenica 25 giugno, invece, il festival offrirà un programma più ampio, dedicato a tutti, a partire dalla passeggiata naturalistica (alle 9) alla scoperta delle Cascate di Kot e delle foreste, a cura della Pro Loco Nediške Doline. A seguire “Caccia al codice PASSWORD”, a cura di CG Azzida Valli del Natisone. Presso l’area festeggiamenti di San Leonardo alle 12 cerimonia di commemorazione Carlo Picotti con posa de “L’albero della memoria”, poi pranzo “Sapori di foresta” con prodotti tipici locali nell’area ristoro. Fino alle 18 “Alla scoperta della foreste in valle” con laboratori, eventi e animazione.

Tra i vari appuntamenti, previsti anche La vetrina dei legni, alla scoperta delle specie arboree presenti nella nostra regione e dei diversi tipi di legno, a cura del CESFAM – Centro servizi per le foreste e le attività della montagna della Regione; l’animazione per bambini a cura di Abracadabra, Giochiamo in Legno, la dimostrazione di costruzione della casa di tronchi Blockbau canadese, con Thomas e Rudy Primus; un percorso botanico a cura del Vivaio forestale regionale.

Infine, ci sarà il primo trofeo “Boscaiolo in valle”, gara tra quattro atleti italiani di Timbersport per l’assegnazione del primo trofeo. L’antico mestiere del taglialegna diventa sport: tre prove con ascia, una con segone e una con motosega da competizione appositamente costruita, in una gara a tempo con la partecipazione del campione nazionale in carica.