Una laurea per Sara Butelli, studentessa scomparsa a soli 23 anni

La laurea per Sara Butelli.

L’Università di Udine ha conferito a Sara Butelli, studentessa cividalese mancata quattro anni fa, la laurea alla memoria in Diritto per le imprese e le istituzioni. Famigliari e amici hanno partecipato, lunedì pomeriggio, alla cerimonia nel Salone d’Onore di Palazzo Antonini Maseri.

Il rettore Roberto Pinton ha consegnato nelle mani del padre della giovane, Valter, della madre, Paola, e del fratello Andrea, la pergamena di laurea con indicate le motivazioni del conferimento del titolo: “Per l’impegno, la determinazione e il sacrificio dimostrati per raggiungere un nuovo importante traguardo negli studi prima che fosse prematuramente strappata alla vita”.

Chi era Sara Butelli.

Nata e cresciuta a Cividale del Friuli, Sara Butelli è mancata nella primavera del 2019, a soli 23 anni, a causa di una malattia che stava affrontando da tempo. Diplomata al Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale, la giovane si era poi iscritta al Corso di laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni, trascorrendo anche alcuni mesi in Australia grazie al programma Erasmus.

Rapidamente si era distinta per l’impegno e la determinazione a proseguire gli studi nonostante le condizioni di salute. Una forza d’animo in conseguenza alla quale lo scorso febbraio il Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche – sulla base di una procedura delineata nel 2019 dalla Commissione didattica di ateneo – aveva proposto il conferimento del titolo alla memoria, privo di valore giuridico ma comprensibilmente di grande valore simbolico per la famiglia Butelli. Una proposta accolta favorevolmente, nei vari passaggi istituzionali, e concretizzata con il relativo decreto rettorale.

La cerimonia.

Nel pomeriggio, dunque, nella sede del rettorato si è svolta la cerimonia di consegna della pergamena che riporta il titolo accademico e le motivazioni del conferimento: nel suo discorso il rettore Roberto Pinton ha espresso alla famiglia Butelli la vicinanza della comunità accademica. Presenti alla cerimonia anche il prorettore vicario, Andrea Cafarelli, il delegato alla didattica, Agostino Dovier, la direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, Elena D’Orlando, la vicecoordinatrice del corso di studio, Alessia Ottavia Cozzi.