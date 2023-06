Addio al cabarettista “Amadeus” Amedeo Zuliani: incontrò il Papa e Nanni Moretti

Amedeo Zuliani è scomparso a 67 anni.

Goliardico, ironico, disinvolto. Conosciuto ai più grazie alla comicità con la quale intratteneva il suo pubblico durante gli spettacoli, Amedeo Zuliani, in arte Amadeus, 67 anni, tarcentino, è riuscito negli anni ad accaparrarsi stima e simpatia, ma anche ad incontrare figure illustri e di spessore.

Storica infatti la foto risalente a giugno 2013 in cui Zuliani stringe la mano a Papa Benedetto XVI. O ancora, quattro anni dopo, mentre posa con fierezza accanto al regista Nanni Moretti. Sapeva distinguersi dalla massa, la verve che lo contraddistingueva faceva sì che trovasse il suo spazio sempre, ovunque. Mai un pesce fuori d’acqua. Nemmeno quando, a cavallo tra il 2010 e il 2011, conduceva “Amadeus – scherzi in piazza “ in onda su Telefriuli, riscuotendo grande successo. Le sue barzellette hanno fatto il giro del web, testimonianza di quanto Zuliani fosse apprezzato nel ruolo al quale si affidava ‘per gioco’.

Camionista di professione, amava fare sempre nuove amicizie e rapportarsi con chiunque incontrasse nel suo cammino. Cammino che si è bruscamente ed improvvisamente interrotto nella serata di domenica 4 giugno quando l’uomo, mentre si trovava in un locale con amici, ha avuto un malore che gli è stato fatale. Qualche amico di vecchia data lo ricorda sui social: “sempre con la battuta pronta, solare”. Zuliani lascia la moglie e due figli. Il funerale avrà luogo mercoledì 7 giugno presso la chiesa di Zomeais.