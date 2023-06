Spezia e Verona giocheranno al Mapei Stadium.

Dopo le polemiche sulla designazione dello stadio Friuli per lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia La Lega Serie A cambia idea e la partita verrà disputata a Reggio Emilia, al Mapei stadium

La decisione, che sembrava definitiva, di far disputare la gara a Udine, ha subito creato moltissime polemiche, sia da parte dei tifosi spezzini per la lunga trasferta, sia da parte del sindacato di polizia, preoccupato per incroci pericolosi che potrebbero verificarsi in autostrada ancor prima di arrivare a Udine.

Salvo ulteriori dietrofront, sarà quindi il Mapei Stadium il teatro dello spareggio salvezza tra lo Spezia e l’Hellas Verona, che stabilirà chi resterà in Serie A.