La scomparsa della 13enne Gaia Bordon a Cividale.

Cordoglio e incredulità. Questi i sentimenti che si respirano oggi a Cividale dopo la tragica, repentina scomparsa della giovane Gaia Bordon.

A stroncare la vita della 13enne questa mattina è stato un malore improvviso e fulminante, che ha colpito la ragazza mentre si trovava in compagnia dei suoi familiari. Dopo l’allarme, sono immediatamente scattati i soccorsi e Gaia è stata portata in ospedale a Udine. Qui, però non c’è stato nulla da fare e la 13enne è purtroppo spirata.

Lascia nel dolore i genitori Christian e Antonella, oltre ai fratelli. L’intera comunità di Cividale è sotto shock per questa tragica morte.

