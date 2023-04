I mici protagonisti a Cividale, torna il Civigatto Natura Day

Civigatto Natura Day il 7 maggio a Cividale.

Ritorna il Civigatto Natura Day, l’evento unico in Regione dedicato agli amici a 4 zampe e alla Natura che Cividale del Friuli ospiterà nel suo centro storico domenica 7 maggio 2023.

Arnaldo Zorzetto promoter e referente di Gattolandiacividale ha illustrato il programma, con un ritorno alle origini: “L’edizione di quest’anno – ha spiegato -, ricorda quella dell’esordio del 2018 dedicata al mondo del gatto senza però trascurare tutto il favoloso mondo degli animali e della Natura che anche quest’anno cercherà di sensibilizzare e promuovere quello che deve essere la convivenza e il rispetto verso i nostri amici animali e l’ambiente”.

“Punteremo molto sui ragazzi e il progetto “Civigatto Natura Day fa scuola” – ha continuato Zorzetto -, che insieme agli studenti delle scuole dell’istituto Comprensivo scolastico di Cividale e i loro oltre 500 disegni saranno protagonisti di una bellissima mostra allestita sotto la Loggia Municipale”.

Uno spazio in Foro Giulio Cesare sarà allestito per i bambini con gonfiabili e attività di gioco ispirate agli animali; nella mattinata, presso le spiaggette del fiume Natisone sotto il ponte del Diavolo, a cura di Fare Verde FVG, i volontari e il pubblico che vorrà aderire all’iniziativa parteciperanno alla pulizia dei rifiuti. Largo Boiani e piazza Duomo ospiteranno varie associazioni di volontariato no-profit e un bellissimo mercatino di hobbisti a tema a cura dell’associazione Arte Cuore e Passione.

Nei giorni scorsi, è già iniziata una serie di appuntamenti che ha visto protagonisti gli alunni delle classi primarie e secondarie della Scuola Elvira e Amalia Piccoli, che hanno potuto condividere insieme i temi legati al rispetto degli animali e della natura.

Circa 200 studenti hanno così potuto assistere ad una conferenza che da parte degli operatori dell’associazione ecologista Fare Verde ha toccato temi dedicati all’impatto e al ritrovamento della plastica sull’ambiente ed ai danni causati agli animali.

Nel secondo appuntamento, invece, gli studenti hanno potuto conoscere le attività e i progetti di due gruppi cinofili, nello specifico quelle operative per il ritrovamento di persone scomparse e per il salvataggio di persone in acque libere. Gli interessatissimi alunni hanno inoltre potuto conoscere le dotazioni di bordo del servizio di Ambulanza ed Emergenza Veterinaria che opera nel Pordenonese (tra i pochi esempi a livello nazionale). Per finire, grazie alla collaborazione dell’associazione Parco del Natisone, i ragazzi hanno potuto interagire con il gioco didattico “occhio all’orma “.