Domenica 31 ottobre a Cividale arriva la Mytho Marathon.

Mytho Marathon sbarca a Cividale del Friuli domenica 31 ottobre con la prima edizione di una maratona molto particolare: una corsa su strada sulla tradizionale distanza di 42,195 km dalla formula innovativa che prevede tre differenti maratone e un unico obiettivo, quello di completarle tutte ed entrare nel Mytho.

Ogni anno, infatti, Mytho Marathon si svolgerà in un luogo differente: Cividale del Friuli (2021), Palmanova (2022), Aquileia (2023) rendendo omaggio a una delle tre città del Friuli Venezia Giulia con siti riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

La maratona, organizzata dalla Polisportiva Esclamative di Basiliano, ha il supporto del Comune di Cividale del Friuli, oltre che della Regione Fvg, dei Comuni di Aquileia e Palmanova, di molti altri enti e sponsor.

Il percorso.

Il percorso cividalese è costituito da due giri in città con partenza alle 9.30 da piazza Duomo. Accanto alla gara vera e propria, alla quale parteciperanno vari top runner rappresentanti di ben 15 nazionalità diverse, ci sarà anche una mezza maratona su un giro del tracciato, una staffetta 4×10.000 metri e una Mytho non competitiva in rosa su 7 chilometri.

“Sull’intero percorso la circolazione sarà sospesa per tutta la durata della gara, dalle 8 alle 16 – spiega l’assessore alla viabilità del Comune di Cividale Davide Cantarutti che sottolinea che – sul sito web del Comune, www.cividale.net, sono già pubblicate da giorni le mappe che riportano sia le vie interessate dal percorso sia il tracciato con gli attraversamenti presidiati dove sarà possibile transitare. Il centro di coordinamento della Mitho Marathon per gli aspetti legati alla viabilità – conclude l’assessore – è stato definito presso la nostra centrale operativa di Polizia Locale (0432733798) e appena sarà definita l’ordinanza sarà nostra cura pubblicarla sul sito del Comune e darne ampia diffusione anche sui canali social”.

Disagi alla circolazione.

“È vero, certi eventi creano inevitabilmente dei disagi – ammette l’assessore allo Sport, Giuseppe Ruolo – , ma sono anche un’opportunità per il territorio sia in termini di indotto che di promozione ed è per questo che chiedo a tutti i cittadini di avere un po’ di pazienza e spirito collaborativo. Invito i cividalesi a godersi la giornata, a sostenere gli atleti mostrando loro la grande accoglienza e ospitalità che il nostro territorio sa dare. Già diverse strutture ricettive sono al completo e, tra la parte competitiva e non competitiva, siamo intorno a un migliaio di partecipanti che avranno ovviamente il loro seguito, senza contare gli oltre 100 volontari e tutti gli addetti ai lavori della macchina organizzativa: un alto flusso di persone che va a sommarsi all’importante promozione che c’è stata in questi mesi a livello nazionale ed europeo e che ha portato iscritti da 15 nazioni diverse, addirittura anche da Oslo ”.

