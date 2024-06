A Cividale la truffa del finto furto.

Nuova truffa a Cividale del Friuli, ai danni di una signora di 81 anni: questa volta, i malviventi, invece di fingere un incidente, hanno finto un furto. Già, perché un sedicente carabiniere, ieri, mercoledì 6 giugno, ha chiamato la donna sul telefono fisso di casa per dirle che il figlio aveva subito un furto in casa.

Una volta carpita la fiducia della malcapitata, le ha detto che per evitare che un simile episodio accadesse anche a lei, avrebbe dovuto raccogliere tutti i contanti e gli oggetti di valore presenti in casa e consegnarli a un suo collega in borghese, che sarebbe passato a ritirarli di lì a poco.

Mezz’ora dopo, attorno alle 11.30, un altro uomo si è presentato alla sua porta e la donna ha consegnato tutto nelle mani di quello che credeva essere un carabiniere e che poi è fuggito su un’auto condotta da un complice. Solo successivamente, resasi conto della truffa, la famiglia ha denunciato l’accaduto al Numero d’emergenza 112. Una pattuglia di carabinieri del comando stazione di Torreano è intervenuta sul posto per avviare le indagini. Il danno economico è ancora in fase di quantificazione e sulla truffa stanno indagano i carabinieri della Compagnia di Cividale.