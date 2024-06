A Udine un nuovo punto per lo scambio dei libri.

Nasce a Udine una nuova postazione di bookcrossing, un posto, cioè, per lo scambio dei libri. E questa “biblioteca condivisa” sarà ospitata in una sede bellissima: un albero. Domani, 7 giugno, sarà inaugurata nell’area verde “Padri Aldo e Bramante Marchiol”, in Baldasseria.

E’ stata realizzata dal Corpo forestale della Regione e sarà gestita dai ragazzi del Progetto Giovani CASA ASTI in collaborazione con la Biblioteca Civica “V. Joppi di Udine. Molto attesa da scuole e cittadini del quartiere, questa piccola casa dei libri rappresenta un passo significativo nella promozione della lettura e della condivisione della cultura all’interno della comunità udinese, a partire dai quartieri e dalle aree verdi frequentate dai più piccoli.

La nuova postazione di bookcrossing offrirà a tutti i cittadini, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, un’opportunità unica per scambiare libri gratuitamente, lasciare le proprie letture preferite a disposizione degli altri, prendendone allo stesso tempo in prestito altre tra quelle lasciate negli appositi spazi.

La biblioteca all’aria aperta si presenta sostanzialmente come una piccola casa, completa di tetto e finestre, costruita dentro un tronco d’albero fissato al terreno. Le finestrelle, di diverse dimensioni, saranno gli scaffali su cui saranno posizionati i libri in condivisione. Apribili e richiudibili in maniera impermeabile, proteggeranno i testi dal vento e dalla pioggia.

L’inaugurazione della stazione di bookcrossing si inserisce all’interno della rassegna di Storie in città, realizzata dalla cooperativa Itaca in collaborazione con Damatrà. L’obiettivo è portare i libri e la lettura più vicino i giovani, oltre che nelle scuole, nei luoghi da rivitalizzare della città e nei parchi, per renderli più accessibili a tutti. Tutto questo affiancando alle realtà locali il sostegno di risorse istituzionali, operatori e volontari della città.

Al termine dell’inaugurazione di domani infatti sarà organizzata anche “Arcobaleno di storie”, una serie di attività e laboratori dedicati ai più piccoli per concludere insieme il pomeriggio dedicato alla lettura.

Storie in città

“Storie in Città” è un’iniziativa che si propone come una rassegna dedicata soprattutto alla narrativa, individuando la lettura come un “luogo” e uno “spazio” di relazioni intrecciate tra lettori e ascoltatori differenti. La lettura, infatti, diventa il filo conduttore che unisce le tantissime realtà già attive nei quartieri della città. Gli eventi in programma nelle prossime settimane a cura di Damatrà e Casa Asti sono ancora molti e ognuna di queste iniziative ha un colore di riferimento o una caratteristica “speciale”.

Giovedì 13 giugno 2024, ore 16.30

Azienda agricola L’Orto felice, Via dei Carlini 31, Udine

(In caso di pioggia Sala A, Via Pradamano 21)

Storie ROSSE e laboratori per bambine e bambini e famiglie

a cura di Damatrà Onlus con Casa ASTI

Giovedì 20 giugno 2024, ore 17

Cortile dell’oratorio della Parrocchia San Pio X,

Via A. Mistruzzi, Udine

(In caso di pioggia Sala A, Via Pradamano 21)

Storie CELESTI e laboratori per bambine e bambini e famiglie

a cura di Damatrà Onlus con Casa ASTI

Giovedì 27 giugno 2024, ore 17

Agriturismo Al nit Des Sisilis

Via Pradamano 81/B, Udine

(In caso di pioggia Sala A, Via Pradamano 21)

Storie con il PELO e laboratori per bambine e bambini e famiglie

a cura di Damatrà Onlus con Casa ASTI

Giovedì 4 luglio 2024, ore 17

Parco Peter Pan c/o Baita degli alpini

Via Pietro di Brazzà, Udine

(In caso di pioggia Sala A, Via Pradamano 21)

Storie PIUMOSE e laboratori per bambine e bambini e famiglie

a cura di Damatrà Onlus con Casa ASTI

a seguire, a partire dalle 18.30

Presentazione del libro

BALKAN FOOTBALL CLUB

di Gianni Galleri

per giovani e adulti

a cura di Bottega Errante

Giovedì 11 luglio 2024, ore 17

Giardino Privato di Casa ASTI

Viale Palmanova 84, Udine

(In caso di pioggia Sala A, Via Pradamano 21)

Storie GIALLE e I burattini di Giogi per bambine e bambini e famiglie

a cura di Damatrà Onlus con Casa ASTI,

A sorpresa qua e là gradite incursioni degli allievi e allieve della scuola di musica Associazione Musicologi