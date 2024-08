La piattaforma favorisce lo scambio di testi e materiali scolastici.

Il Comune di Cividale del Friuli, attraverso gli uffici Politiche Giovanili, Istruzione e Ambiente ha

aderito, primo in Regione, a Giraskuola, un progetto ecologico e sociale nato per creare un

collegamento a km zero tra i cittadini di uno stesso Comune e dei Comuni limitrofi, per lo scambio, regalo o vendita di testi e materiali scolastici.

Si tratta di una piattaforma, il cui servizio è gratuito, che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare, regalare libri di testo usati, a partire da quelli per le scuole secondarie di primo grado fino a quelli adottati alle superiori, e altro materiale scolastico.

Gli Assessori alle politiche sociali Giorgia Carlig e all’istruzione e ambiente Rita Cozzi, esprimendo soddisfazione per l’attivazione del servizio, spiegano: “L’opportunità non rappresenta un canale aggiuntivo per la vendita degli editori, ma ha lo scopo di facilitare il contatto e lo scambio di tutto ciò che riguarda la filiera scolastica all’interno di una comunità, aiutando i cittadini soprattutto in questo momento di difficoltà sociale ed economica”.

Continuano poi: “Giraskuola è quindi un esempio virtuoso di economia circolare che favorisce le relazioni fra cittadini, sostiene il riuso, riduce lo spreco e permette di risparmiare sul materiale scolastico. Si tratta insomma di un’opportunità innovativa ed etica in ambito sociale, digitale, ambientale che rispecchia totalmente i fattori di sostenibilità”.

La piattaforma ha un funzionamento semplice ed intuitivo e vi si accede dal sito del Comune di

Cividale del Friuli entrando sul servizio Giraskuola tramite l’apposito link posto in evidenza. Chiunque si può iscrivere, selezionando l’istituto scolastico di riferimento, il plesso scolastico, la classe di appartenenza e infine il testo o il materiale che si intende vendere o acquistare, a questo punto l’utente è libero di decidere se regalarlo, scambiarlo o venderlo.

Le compravendite e gli scambi effettivi avvengono poi direttamente tra gli utenti, al di fuori della piattaforma, la quale rappresenta solo un servizio gratuito utile nell’arco di tutto l’anno. Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Scolastici – telefono 0432 710300, mail

istruzione@cividale.net, in presenza in orario di