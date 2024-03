Sono 1800 le persone che hanno visitato la dimora Spezzotti Stroppolatini durante le Giornate Fai di Primavera.

Presenze da record presso la storica residenza Casa Domenicale Spezzotti Stroppolatini in occasione delle Giornate di Primavera, organizzate dal FAI (Fondo ambiente italiano) di Cividale. Sabato 23 e domenica 24 marzo infatti, la dimora, che per l’occasione ha aperto le porte ai visitatori, ha ospitato ben 1800 persone.

Il gruppo Fai, capitanato dalla presidente Ilaria Nadalutti, ha valorizzato la zona di Gagliano, aprendo le porte per la primissima volta alla suggestiva e blasonata residenza, dove i presenti hanno avuto modo di conoscere ed apprendere la vita della famiglia Spezzotti e della famiglia Stroppolatini, punti cardine che hanno contribuito a scrivere la storia di Cividale, di Udine e di una grande fetta di tutta la nostra regione. Scorci suggestivi si sono abbracciati con la natura, che ha dato, anche negli angoli più nascosti, un incantevole spettacolo di sé. La visita è proseguita poi, come prestabilito, all’interno dell’Azienda agricola biologica L’Asan e la Mussa, dove si è potuta ritrovare l’anima bambina unita alla storia casearia della città ducale: asinelli e caprette hanno sciolto anche i cuori più duri.

“Questa meravigliosa esperienza si è rivelata essere un mix vincente in grado di insegnarci ad amare il nostro territorio in tutte le sue sfumature” commenta Ilaria Nadalutti. “Le parole d’ordine tra i volontari FAI sono indubbiamente amore e passione per tutto ciò che viene svolto, tanto da essere già all’opera per organizzare nuovi entusiasmanti eventi” prosegue la presidente. “Un ringraziamento enorme va a tutte le famiglie, alla Croce Rossa, alla Protezione civile e all’ Istituto Paolino d’Aquileia -conclude Nadalutti- ringrazio, inoltre, in maniera speciale anche il Consorzio dei colli orientali e del Ramandolo”.