Era uno dei simboli dello zoo di Lignano: addio al leone Alex

Il leone era ospitato da 15 anni nello zoo di Lignano.

Era uno dei simboli del Parco zoo Punta Verde di Lignano: Alex, magnifico esemplare di leone africano, è morto a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, a seguito di un tumore diagnosticato solo recentemente. L’annuncio, condiviso sulla pagina Facebook della struttura, ha scatenato un’ondata di messaggi di affetto e solidarietà, testimoniando il profondo legame che Alex aveva instaurato con i visitatori del parco.

Alex, maschio adulto di 17 anni, ha trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita nel Parco Zoo Punta Verde, dopo essere stato trasferito da uno zoo tedesco. Il suo arrivo ha portato con sé un’aura di maestosità e rispetto, diventando rapidamente uno dei simboli più distintivi della struttura. Insieme alla compagna Amalia, Alex faceva parte di un programma di conservazione della specie.

“Il nostro grande Alex ci ha lasciati”.

“Ci sono notizie per le quali non si è mai preparati e che non vorresti mai scrivere, dire o ascoltare – scrivono dal Parco Zoo Punta Verde – . Questa è una di quelle, il nostro grande Alex ci ha lasciati. All’alba dei suoi 17 anni, una forma fulminante ed aggressiva di cancro non gli ha lasciato scampo. Nonostante le migliori cure prestate, la malattia ha vinto su Alex e anche su tutta la squadra dello Zoo che per settimane ha sperato davvero che ce la potesse fare, ma non è stato così. Questi eventi lasciano senza parole, perchè ci sono animali che ti entrano nel cuore più di altri e Alex è uno di loro”.

“Un carattere forte, ma disponbile ad ascoltare il suo guardiano Marco con il quale aveva instaurato un rapporto di reciproco rispetto, un compagno affettuoso per la dolce Amalia con la quale ha condiviso 15 anni di amore, un Leone con la L maiuscola sempre pronto a regalare ruggiti e agguati a tutti”.