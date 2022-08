Ritrovato l’escursionista disperso.

È stato ritrovato vivo, anche se con diverse contusioni, poco prima delle 8 di questa mattina, sabato 27, l’escursionista di Pescara che risultava disperso da ieri sera. L’uomo, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, aveva sbagliato sentiero ed è caduto per diversi metri riportando alcuni traumi.

Ad individuarlo sono state le squadre di Udine del Soccorso Alpino, che sono rimaste con il ferito in attesa dell’elisoccorso per recuperarlo. L’allarme era scattato nella tarda serata di venerdì, quando il figlio dell’escursionista non avendo più notizie del padre aveva allertato i carabinieri di Cividale.