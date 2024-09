Al Monastero c’è una mostra, i ladri rubano una delle opere d’arte esposte

Furto al Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale.

Sparita un’opera d’arte esposta al Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli: l’addetta museale ha presentato denuncia per furto oggi pomeriggio, 12 settembre, presso la locale stazione dei carabinieri.

Attualmente, infatti, l’edificio ospita una mostra: “L’oro dei Longobardi. Opere e Gioielli di Sergio Mazzola”. Tra le opere esposte, c’era un bronzetto (una statuetta in argento) alta 25 centimetri e ieri, 11 settembre, tra la mattina e il primo pomeriggio, qualcuno l’ha trafugata. Il valore dell’opera è stimato sui mille euro. Indagano gli uomini dell’Arma.

L’artsita Sergio Mazzola è ricordato come colui che, con le sue opere, ha saputo recuperare alla memoria collettiva e all’attenzione altrui il valore delle testimonianze storiche presenti in Friuli Venezia Giulia, in particolar modo quella longobarda. Egli si rifà, infatti, a quello stile decorativo longobardo, chiamato dagli specialisti Schlaufenornamentik caratterizzato da dettagli sconnessi di animali e nastri irregolarmente intrecciati che ornano le crocette in lamina d’oro e le fibule ad arco.