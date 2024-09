Di 81 anni (in De Toni).

Ci ha lasciati Pia Baldissera. Lo annunciano il marito Sergio, i figli Luisa con Alessandro e Giorgio con Consuelo, gli adorati nipoti Veronica, Sabrina, Davide, Nicola e parenti tutti.



I funerali avranno luogo sabato 14 settembre alle ore 11:00 nella Chiesa di Feletto, partendo dal cimitero locale.



“Io vi amerò dal Cielo come vi ho amato sulla terra”



Feletto Umberto, 13 settembre 2024



O.F. CARUSO, Feletto Umberto via Mameli 30

0432-570530

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com