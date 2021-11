Scuola Aperta al Civiform di Cividale.

Appuntamento con Scuola Aperta al Civiform di Cividale sabato 20 novembre, un appuntamento dedicato ai ragazzi che devono decidere la strada da intraprendere dopo le medie. Dalle 14 alle 18 il centro di viale Gemona sarà a disposizione per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica.

Ragazzi e famiglie potranno visitare il settore di interesse, vedendo da vicino laboratori e attrezzature e scoprendo di più sui corsi ascoltando la viva voce dei ragazzi che già frequentano la scuola. Gli allievi, infatti, saranno protagonisti dell’appuntamento mettendosi a disposizione dei visitatori per simulazioni delle attività e per raccontare la loro esperienza. Le visite sono state organizzate in modo da mostrare da vicino il più possibile, garantendo però sicurezza di ospiti e personale.

Visite guidate e panoramica sull’organizzazione.

Dopo la visita, le famiglie potranno assistere a una breve spiegazione di tutti gli aspetti che caratterizzano l’organizzazione della scuola: orari delle lezioni, funzionamento degli stage, trasporti dedicati, mensa scolastica, opportunità di sostegno e supporto economico. Civiform ha anche un convitto che ospita i ragazzi che arrivano da lontano: durante Scuola Aperta si potrà visitare anche la struttura convittuale e approfondirne organizzazione.

Al termine, chi vorrà assicurarsi un posto potrà già effettuare l’iscrizione che, per la formazione professionale, non avviene nel portale del Miur ma contattando direttamente il centro di formazione prescelto.

Il nuovo corso di informatica digitale e web.

I corsi attivi nella sede di viale Gemona sono cameriere di sala e bar, panettiere pasticcere gelatiere, estetista, acconciatore, installatore di impianti elettrici civili e industriali, grafico digitale e, dall’anno formativo 22/23, anche il corso per Addetto ai sistemi informatici, digitali e web. Il nuovo corso è dedicato ai ragazzi appassionati di tech e digitale che vogliono diventare esperti di sistemi informativi. Tantissimi gli sbocchi: società che forniscono supporto tecnico e servizi di outsourcing informatico, software houses e data center, agenzie di comunicazione e marketing.

Seguiranno altri due appuntamenti: sabato 18 dicembre e sabato 15 gennaio 2022. A Scuola Aperta si accede su prenotazione registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria al n. 0432 705811.

(Visited 71 times, 71 visits today)