Servizio Civile, 6 posti al Comune di Cividale: come candidarsi

Sei posti disponibili a Cividale del Friuli per il Servizio Civile Universale.

Join Us: scegli il Servizio Civile Universale: questo lo slogan del progetto di Servizio Civile delle ACLI che ha messo a disposizione del Comune di Cividale del Friuli sei posti presso gli uffici Cultura, Turismo e Biblioteca Civica.

È stato infatti pubblicato il bando per partecipare come volontario di servizio civile universale. I progetti saranno avviati tra maggio e giugno del 2025. I giovani potranno presentare, fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025, la domanda di partecipazione.

Le attività e i posti disponibili.

Per ogni attività i posti disponibili sono due. Si va dalla collaborazione alla gestione della Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario del Cividalese alle attività dell’Ufficio Cultura con la gestione dei musei cittadini, la valorizzare dei beni culturali, l’organizzazione di mostre e spettacoli in teatro, l’attività di comunicazione dell’Ente, i progetti europei. I giovani che sceglieranno invece l’Ufficio Turismo, collaboreranno con l’Informacittà – sportello di informazione ed accoglienza turistica, realizzeranno grandi eventi come il Palio di S. Donato e ne seguiranno la promozione e si confronteranno sul campo coi visitatori sia italiani che stranieri.

I progetti avranno tutti durata pari a 12 mesi con un’articolazione oraria di 25 ore di servizio settimanali, da distribuire su 5 giorni a settimana, con un rimborso spese mensile di 507,30 euro.

“Si tratta di un’esperienza molto utile per i giovani che potranno capire in prima persona come funziona la macchina amministrativa, scoprendo quali e quante siano le procedure che consentono al Comune di erogare e garantire servizi ai cittadini. E’ anche un’occasione favorevole per i nostri dipendenti che hanno sempre trovato in questi volontari un valido supporto” dichiara il sindaco Daniela Bernardi.

Come presentare le domande.

Sul sito internet https://www.acli.it/servizio-civile/ è possibile leggere le sintesi dei progetti e tutte le informazioni in merito alla presentazione della domanda di servizio civile.



Gli aspiranti operatori volontari, tra i 18 e i 28 anni, (cittadini italiani/ cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea/ cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) dovranno presentare la domanda di partecipazione per il Bando volontari 2024 (relativo ai servizi che si svolgeranno nel 2025-2026) esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere i progetti di Cividale.