Dalla Norvegia al Friuli: il grande Blues sbarca a Nimis

Joakim Tinderholt al Circolo Lupus in Fabula.

Il 22 gennaio alle ore 21:00, il Circolo Lupus in Fabula ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Blues e R’n’B: Joakim Tinderholt, uno dei migliori chitarristi e cantanti della scena europea, sarà protagonista di una serata unica.

Con questo evento, il Circolo Lupus in Fabula inaugura il calendario degli eventi infrasettimanali, segnando una nuova fase della sua recente riapertura come circolo. Grazie a un programma ricco e variegato, il Lupus in Fabula si sta rapidamente affermando come un punto di riferimento per la scena underground locale, offrendo al contempo un respiro internazionale con iniziative di alto livello come questa.

Joakim Tinderholt è una delle figure più influenti e rispettate nel panorama del Blues tradizionale e del R’n’B. Navigato uomo di spettacolo e talento poliedrico, ha collaborato con leggende del calibro di Rick Holmstrom, Mitch Kashmar, Kid Ramos e The Delta Groove Revue. La sua musica è una sapiente miscela di West Coast Blues, elettricità di Chicago, Jive e New Orleans Blues, che lo ha reso un autentico riferimento per gli amanti del genere in Scandinavia e oltre.

Non a caso, Tinderholt ha vinto il Norwegian Grammy Award nella categoria Blues nel 2010 e nel 2012, consolidando il suo ruolo di protagonista della scena musicale internazionale. Sul palco italiano sarà affiancato da una band di altissimo livello composta da musicisti italiani di fama internazionale: Mr. Lucky Luciano al basso e Vincenzo Barattin alla batteria.

L’evento

Quando: 22 gennaio 2024, ore 21:00

Dove: Circolo Lupus in Fabula – Nimis (UD)

Ingresso: Riservato ai soci.

Nota importante: Non sarà possibile tesserarsi in loco; il tesseramento è disponibile esclusivamente online al seguente link: https://wallyfor.com/eventi/index.php?idev=1692

Email: associazionelupusinfabula@gmail.com