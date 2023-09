Il progetto Sport nei Parchi a Cividale del Friuli.

Il Comune di Cividale del Friuli apre Sport nei Parchi ed entra nella palestra a cielo aperto di Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita).

Il progetto, ideato da Sport e Salute, promosso assieme ad ANCI e al Comune di Cividale del Friuli, sarà presentato alla cittadinanza sabato 16 settembre dalle ore 10.30 presso l’Area Attrezzata del Parco della Lesa a Carraria.

Il Comune è risultato assegnatario del contributo relativo al progetto “Sport nei Parchi finalizzato alla promozione del wellness nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree urban”, che ha cofinanziato. L’Area Attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – trova sede presso il Parco della Lesa e sarà un regalo per la cittadinanza affinché tutti possano praticare attività fisica, da soli o in gruppo, con i tutorial realizzati dalle Legend di Sport e Salute Jury Chechi, detto il Signore degli anelli, e Anzhelika Savrayuk, l’ex ginnasta della nazionale italiana. Basterà scaricare dai QR Code, applicati su ogni singolo attrezzo, con un semplice smartphone i tutorial di allenamento e fare attività fisica in compagnia delle Legend nel verde, rigenerando corpo e mente.

Il Comune ha affidato l’Area Attrezzata all’ASD FITAPP che la prenderà in cura e la gestirà con attività sportive bisettimanali a favore delle altre associazioni del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use.

L’inaugurazione.

L’appuntamento presso il Parco della Lesa è dunque per sabato 16 settembre alle ore 10.30 per celebrare lo sport e il benessere psico-fisico. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco di Cividale Daniela Bernardi, l’Assessore allo Sport Giuseppe Ruolo con la partecipazione di alcuni giocatori della UEB Gesteco Cividale come testimonial sportivi del luogo, per ANCI FVG e per Sport e Salute FVG il coordinatore Erika Dessabo, con la presenza delle società sportive del territorio, bambini, sportivi, Istituzioni, amatori e curiosi. Verranno svolte attività dimostrative del QR Code installato su ogni attrezzatura ed attività pratiche per i ragazzi delle Associazioni Sportive del territorio.