Terzo posto nel concorso nazionale dedicato al logo delle Convittiadi 2024.

Terzo posto per Aurora Aversa, Eva Bevilacqua e Caterina Nadin del Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale al concorso nazionale dedicato al logo delle Convittiadi 2024, sul tema “Lo sport ci unisce”. Le Convittiadi sono le Olimpiadi Nazionali dei Convitti italiani, in cui ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni ogni anno si confrontano in diverse discipline sportive e artistiche. La prossima edizione si svolgerà a Catanzaro tra il 28 aprile e il 5 maggio.

Il progetto delle studentesse che frequentano la 2A della scuola secondaria di 1° grado è stato selezionato dalla commissione tra quasi 200 bozzetti iscritti, ed è giunto in finale. Aurora, Eva e Caterina si sono aggiudicate il terzo posto per la capacità di simboleggiare lo sport come momento di unione “grazie ad un segno geometrico semplice, il cerchio, al cui centro due mani si salutano sopra lo sfondo dello stivale italiano e tutto intorno a corona si dispongono i simboli di ogni sport”.

“Quando hanno deciso di partecipare, le nostre giovani studentesse non immaginavano che con la loro proposta avrebbero conquistato un terzo posto a livello nazionale – ha commentato il Rettore del Convitto ‘Paolo Diacono’ di Cividale Monica Napoli – . Siamo orgogliosi di Aurora, Eva e Caterina; hanno dimostrato che lavorando con impegno e partecipazione si possono raggiungere ottimi risultati e ottenere grande soddisfazione“.