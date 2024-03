L’intervento della protezione civile di Fiume Veneto per mettere in sicurezza la pista ciclabile a Cimpello.

“Il gruppo comunale di Protezione Civile di Fiume Veneto è attivo a supporto delle emergenze più gravi, ma anche per interventi puntuali che nell’arco dell’anno dovessero verificarsi.”: lo ha detto l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Fiume Veneto Alessandro Arnoldi.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato effettuato in seguito ad una segnalazione ricevuta dall’area tecnica del comune: una squadra del gruppo volontari è intervenuta per abbattere un albero inclinatosi pericolosamente verso la pista ciclabile di via Carducci a Cimpello, a causa delle continue piogge degli scorsi giorni. Verificata l’instabilità, i volontari hanno rimosso l’albero pericolante, mettendo in sicurezza il tratto interessato.

“La costante disponibilità del gruppo comunale – commenta l’assessore Arnoldi – è fonte di sicurezza e motivo di orgoglio per l’intera comunità di Fiume Veneto. Il nostro è tra i gruppi più numerosi in regione, non i solo in rapporto alla popolazione, ma come iscritti assoluti. L’amministrazione comunale da tempo ne riconosce l’importanza, investendo in mezzi, materiali, addestramento e formazione, affinchè i volontari possano eseguire al meglio e in sicurezza le attività in emergenza. Recentemente, abbiamo destinato ulteriori risorse, anche grazie a dei contributi regionali che abbiamo ricevuto, per l’acquisto delle nuove divise ed attrezzature in dotazione al gruppo.”