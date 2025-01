Beccato durante i controlli dei carabinieri in stazione a Codroipo.

Nella mattinata di oggi, 24 gennaio, durante un controllo del territorio, i carabinieri di Codroipo hanno fermato un uomo con atteggiamento sospetto nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta di un giovane classe 1997, originario di Pordenone e senza fissa dimora, che, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di due coltelli, rispettivamente della lunghezza di 30 e 20 centimetri, oltre a un paio di forbici.

Gli agenti hanno immediatamente provveduto al sequestro degli oggetti e hanno denunciato l’uomo per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo intensificata nelle zone delle stazioni ferroviarie, particolarmente monitorate in questo periodo.