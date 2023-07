Gli ruba la carta bancoposta e poi lo minaccia: è successo a Codroipo.

I carabinieri di Codroipo, alla conclusione delle indagini, hanno denunciato per furto e minaccia aggravata una donna di 56 anni, residente nello stesso paese.

La signora era riuscita a fare amicizia con un uomo di 57 anni, disoccupato e anche lui divorziato, e durante un incontro gli aveva portato via la carta bancoposta effettuando poi prelievi per 1200 euro. Una volta vistasi scoperta, ha minacciato l’uomo perché non la denunciasse; le minacce, però, non sono servite e il 57enne si è rivolto agli uomini dell’Arma.