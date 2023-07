Si amplia il Cro di Aviano, arrivano 34 milioni di euro per una nuova ala

Interventi di ampliamento per il Cro di Aviano.

Rendere ancora più efficiente l’integrazione tra ricerca e applicazione clinica, con importanti ricadute in ambito diagnostico e terapeutico, così da poter offrire cure sempre più personalizzate e su misura a ogni paziente: sono questi gli obiettivi degli importanti lavori di ampliamento previsti al Cro di Aviano.

Il progetto, di cui è appena stato approvato il piano di fattibilità tecnico-economica relativo al primo lotto, porterà alla realizzazione di una nuova ala alle spalle del corpo principale, affiancandosi alle quattro esistenti.

“Il progetto, per un importo di poco meno di 23 milioni di euro, riguarda una nuova struttura organizzata su tre piani, che si estenderà su circa 4.700 metri quadri – ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi -. L’importante cantiere rientra tra quelli inseriti nella Missione salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oltre ai fondi del Pnrr, l’intervento potrà contare anche su finanziamenti regionali. Si inserisce in una più ampia serie di opere di miglioramento del Cro, per un importo complessivo di poco meno di 34 milioni di euro, 18 dei quali da fondi Pnrr, 12 da contributi della Regione e quasi 4 dalla quota parte del risultato d’esercizio 2020″.