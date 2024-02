La scoperta della malattia poi le nozze con il compagno di una vita, Liane muore a 49 anni

Si è spenta Liane Micic.

La malattia se l’è portata via in pochi mesi: Liane Micic, 49enne di Codroipo, si è spenta sabato all’Hospice di Latisana, dove era stata trasferita un mese fa. Aveva scoperto di avere un male incurabile solo a dicembre.

Prima di spegnersi, però, ha voluto coronare il suo sogno d’amore, sposando il compagno di vita Roberto Bovo; la cerimonia era stata celebrata il 3 gennaio nel reparto di oncologia dell’Ospedale di Udine.

Liane era di origine austriaca, di Salisburgo, e si era trasferita in Friuli per amore 30 anni fa. Aveva lavorato come store manager nel negozio Max&Co in centro a Udine. Amava prendersi cura degli animali, tra cui due cavalli e i gatti delle colonie feline di cui si occupava come volontaria. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto anche sui social, dove chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona generosa, amorevole e positiva. I funerali di Liane si terranno alle 15 di martedì 13 febbraio nella chiesa di Biauzzo a Codroipo, preceduti da un rosario questa sera alle 19.