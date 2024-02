Pordenonese preso di mira dai ladri, raffica di furti nelle abitazioni

Raffica di furti nelle abitazioni in provincia di Pordenone.

Raffica di furti nelle abitazioni nella serata di sabato 10 in provincia di Pordenone. I ladri, non è ancora chiaro se sempre gli stessi, hanno colpito tre comuni: Chions, San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto, agendo in rapida successione, mettendo a segno i tre colpi in poco tempo. Gli episodi hanno coinvolto diverse abitazioni, con danni significativi.

Tra le vittime, una donna che ha esposto la propria indignazione sui social dopo essere stata derubata. I malviventi le hanno sfondato la porta d’ingresso, saccheggiando la casa e causando danni ai locali. La proprietaria, visibilmente scossa, ha espresso il desiderio di identificare i responsabili e recuperare anche solo parte degli oggetti personali. I malviventi se ne sarebbero andati con un bottino di circa 10mila euro, tra gioielli e contanti.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute dopo le segnalazioni, avviando la caccia agli autori dei furti. Nel frattempo, anche la comunità online si è attivata per condividere informazioni e contribuire alle indagini. La speranza è riposta nelle telecamere del vicinato, che potrebbero aver catturato i movimenti dei malviventi.