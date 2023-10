Nuovo ristorante pizzeria a Codroipo.

Familiare, avvolgente, in grado di fare sentire il calore tipico dei locali dediti non solo a soddisfare i palati della clientela, ma anche di dare quel senso di ‘casa’. Queste e molte altre le caratteristiche del Civico 19, la pizzeria ristorante che sabato 14 ottobre ha inaugurato la propria sede in Via Cesare Battisti a Codroipo.

L’idea di restaurare e ammodernare quella che in passato era conosciuta come la pizzeria Alibaba è partita proprio da Riccardo Facchini che, assieme alla sua famiglia, ha puntato a dare nuova vita al locale, con l’intento di abbracciare una vasta fetta di clientela.

Oltre alla pizzeria infatti, gli avventori possono trovare ottimo cibo improntato sulla tipica cucina locale, con un’accurata scelta degli ingredienti, facendo però sempre molta attenzione nel mantenere prezzi abbordabili per tutte le tasche. Vasta anche la selezione di vini locali e di birre artigianali, un modo autentico per regalare delle ‘coccole’ enogastronomiche.

Ma non solo. L’impasto delle pizze, croccante e leggero, vanta una lievitazione di 48 ore e le farine provengono categoricamente dal mulino di Cividale. Una chicca, un luogo di ritrovo per famiglie, un posto dove festeggiare ricorrenze e compleanni e, non in ultima battuta, anche menù operai e la possibilità di asporto sia per quanto riguarda la pizzeria, sia per i menù del ristorante.

Un obiettivo, quello della famiglia Facchini, dalla visione lungimirante, di un luogo in grado di accogliere e accontentare ad ampio raggio tutta la clientela, dalla più raffinata alla più “spartana”, in una perfetta fusione tra qualità e risparmio.