L’uomo, un 48enne di Moimacco, era ubriaco.

Era stato fermato dai carabinieri per un controllo, ma lui, forse conscio di non essere proprio lucido, non si è fermato all’alt: è stato così inseguito dagli uomini dell’Arma che lo hanno poi sottoposto al test alcolemico da cui è risultato ubriaco.

E’ accaduto poco prima della mezzanotte di ieri, 16 ottobre, a Moimacco. I carabinieri della stazione di Cividale hanno inseguito l’uomo da via Roma a via Boiani, dove gli hanno fatto l’alcoltest: il risultato è stato di 1,60 grammi per litro su limite di 0,5. Denunciato per guida in stato d’ebbrezza, per il 48enne di Moimacco è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.