A Codroipo doppia anteprima di Suns Europe, tra letteratura e musica

Due anteprime di Suns Europe a Codroipo.

Codroipo sarà la prima tappa di Suns Europe 2025, il festival europeo delle arti performative in lingue minoritarie, che si terrà dal 27 novembre al 6 dicembre in diverse località del Friuli. Prima dell’apertura ufficiale, il pubblico potrà assistere a due eventi d’anteprima, organizzati in collaborazione con il Comune di Codroipo e il Premio letterario San Simon.

“Suns Europe e il Premio San Simon condividono lo stesso spirito: incontro e contaminazione culturale. Siamo felici di ospitare queste anteprime, che mostrano la vitalità del friulano e della nostra scena artistica”, ha dichiarato Giacomo Trevisan, vicesindaco di Codroipo.

La prima anteprima è prevista per martedì 21 ottobre alle 17.30 nella biblioteca comunale “Don Gilberto Pressacco”, con la presentazione del libro “Conseis par viaçs interstelârs” di Stiefin Morat. L’opera, tra realtà e allegoria, guida il lettore in un viaggio nello spazio e nell’incontro con l’altro. L’incontro sarà introdotto da Sandri Carrozzo e moderato dal giornalista di Radio Onde Furlane Paolo Cantarutti.

La seconda anteprima si terrà martedì 28 ottobre alle 18 allo Spazio Terra di Acque in piazza Garibaldi, in occasione della cerimonia di premiazione del Premio San Simon. La serata sarà arricchita dal concerto del cantautore carnico Claudio Banelli, unendo letteratura e musica in un’unica esperienza culturale.

Con queste due iniziative, Suns Europe conferma il suo impegno nel valorizzare le lingue minoritarie come strumento di espressione artistica e di scambio culturale.