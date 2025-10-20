Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 21 ottobre

Il meteo in Friuli.

Meteo nel segno dell’instabilità, in Friuli Venezia Giulia, a causa di un fronte atlantico che inetresserà la regione con afflusso, sulla costa, di venti umidi di scirocco. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto, con piogge moderate sulle Alpi e a ovest della regione, mentre sul resto del territorio saranno abbondanti e, tra la costa e le Prealpi Giulie orientali, anche intense.

Sulla costa il vento soffierà da sud, da moderato a sostenuto, e non si escludono temporali tra la costa, la Bassa friulana e l’Isontino. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 10 e 13 gradi, con massime tra 16 e 19; lungo la costa i valori saranno simili, con minime tra 13 e 16 gradi. A 1000 metri si attende una temperatura intorno ai 9 gradi, mentre a 2000 metri sarà di circa 4 gradi.