Fiera di San Simone, Confartigianato premia le aziende del Medio Friuli: ecco quali

Confartigianato-Imprese Udine premia le aziende e gli imprenditori del Codroipese e del Medio Friuli che si sono particolarmente distinti per il loro operato in azienda e nell’associazione di categoria, spendendosi a favore della crescita della propria attività e, con essa, del territorio in cui è insediata. La cornice scelta è quella della secolare Fiera di San Simone, simbolo dell’operosità del territorio e del suo saper fare.

Domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 18, nella sala Consiliare del Comune di Codroipo, alla presenza di Graziano Tilatti e Paolo Bressan, rispettivamente presidente provinciale e zonale di Confartigianato-Imprese Udine, del sindaco di Codroipo Guido Nardini e dell’assessore comunale alle attività produttive Giorgio Turcati e dei sindaci di Bertiolo Eleonora Viscardis e di Varmo Fausto Prampero, saranno consegnati gli attestati di benemerenza a quattro aziende del territorio e un premio speciale ad una storica dirigente territoriale dell’associazione di categoria.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Premio speciale

Giovanna Cinelli, Presidente zonale di Codroipo dal 1999 al 2007, tra le fondatrici del Movimento Donne Impresa di Confartigianato-Imprese Udine, componente del Consiglio della Camera di Commercio di Udine dal 1998 al 2008. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Congafi per tre mandati, del Consiglio direttivo carrozzieri di Confartigianato, del Consiglio del Comet e dell’Azienda Speciale Ricerca e Formazione della Camera di Commercio di Udine.

Aziende

Asquini Venicio Luigi & C. di Venicio Asquini, azienda del comparto Costruzioni nata nel 1975 con sede a Varmo

Iacuzzo Giorgio Gomme di Giorgio Iacuzzo, azienda del settore Gommista con sede a Codroipo. Guidata da un giovane imprenditore, rappresenta un caso di positivo passaggio generazionale

Cursano Antonio – Laboratorio odontotecnico, Odontotecnico attivo da oltre trent’anni a Codroipo dove opera anche attraverso un qualificato laboratorio odontoiatrico.

UNIR srl, produzione di componenti metallici di precisione, principalmente per il settore del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria con sede a Bertiolo