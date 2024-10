La certificazione linguistica per il friulano.

Livello A, B, C1 e C2 ma non si tratta della conoscenza di una lingua straniera, questa volta, bensì della marilenghe: arriva infatti la certificazione linguistica per il friulano, un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra che coinvolge l’ARLeF (Agenzia regionale per la Lingua Friulana), l’Università di Udine e la Commissione permanente per l’insegnamento del friulano.

“Un impegno iniziato nel 2007 – ha spiegato l’assessore regionale Alessia Rosolen -, con la specifica norma regionale per la tutela, valorizzazione e promozione del friulano. In questo lungo

percorso abbiamo potenziato la diffusione della ‘marilenghe’ con azioni sempre nuove e risorse puntuali, anche all’interno dell’intero sistema scolastico regionale. I dati danno conto dell’impegno profuso con una media annuale di 27.000 studenti raggiunti per l’apprendimento della lingua friulana, 1.800 insegnati, 120 scuole e con un numero in crescita delle classi, oggi ne contiamo 1.680″.

La presentazione della prima prova d’esame che consentirà di ricevere la certificazione della conoscenza della lingua friulana per il livello B secondo il quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), si è tenuta oggi nel salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri dell’Università di Udine: il test è in programma il prossimo 27 novembre.

Erano presenti, Roberto Pinton, rettore dell’Università degli Studi di Udine, il presidente e il direttore dell’Agenzia regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), rispettivamente Eros Cisilino e William Cisilino e il delegato per la lingua e la cultura friulana dell’Ateneo, Gabriele Zanello. Tutti parte attiva nella costruzione delle misure per la valorizzazione della lingua friulana. Per l’esponente della Giunta Fedriga “la certificazione potrà anche essere l’inizio di un iter per lavorare sulla possibile rivisitazione dei criteri per l’inserimento dell’elenco regionale degli insegnanti“.

Le informazioni per iscriversi all’esame sono disponibili nell’avviso pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale ARLeF (www.arlef.it). Alla prova per la certificazione della conoscenza della lingua friulana corrispondente al livello B, saranno ammessi massimo 30 candidati, secondo l’ordine cronologico di ricevimento di regolare domanda di iscrizione da inoltrare ad ARLeF. La domanda andrà presentata entro l’8 novembre 2024, scrivendo esclusivamente a mezzo pec ad arlef@certgov.fvg.it. L’esame si terrà mercoledì 27 novembre, a Udine.

Questa prima prova consentirà, ai candidati che supereranno l’esame, di ricevere una certificazione per il livello B, ovvero quello “Intermedio”. Ma i livelli sono in totale quattro: A, elementare; il già citato B; C1, avanzato; C2 padronanza in situazioni complesse. Livelli corrispondenti all’A2, B1, C1 e C2 del QCER.