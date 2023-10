Inaugurata la Safety Training Academy a Codroipo.

Le denunce d’infortunio sul lavoro, mortali e non, sono cresciute del +25,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche in Friuli-Venezia Giulia annoveriamo diversi casi che, quasi sempre, sono dovuti all’inosservanza delle procedure per la sicurezza. La fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni, per cui è naturale pensare a ciò che gli anglosassoni definiscono “overconfidence” (eccesso di confidenza, troppa sicurezza in sé stessi). Unica soluzione per migliorare la situazione e prevenire è l’addestramento sulle attività lavorative specifiche.



Una nuova struttura per la formazione ed addestramento dei lavoratori dove svolgere attività a tutti i livelli, a Codroipo nella zona artigianale Piccola di Moro 2, l’unione di due grandi aziende, ha consentito la realizzazione di un laboratorio multifunzionale per addestramento di lavoratori con vari profili professionali: Safety Training Academy. Già sede di Friuli Antincendi, in collaborazione con Percorso Sicurezza, ora è stata ampliata per la realizzazione di aule formative teoriche polifunzionali per la sicurezza generale, tematiche di primo soccorso, di antincendio.



La nuova zona coperta, di circa 400 metri quadrati, ora ospita una “palestra” per addestramento ai lavori in quota sui tetti inclinati, varie tipologie di linee vita e scale fisse e portatili, lavoro su trabattelli, in spazi confinati sia con accessi orizzontali sia verticali, in cisterna in cui simulare situazioni di recupero di emergenza con vari presidi, camera fumo modulare per l’utilizzo degli autorespiratori e sviluppare il senso di orientamento, utilizzo di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabile, tecniche antincendio di spegnimento anche con l’ausilio di un innovativo sistema di simulatori utilizzabili all’aperto e al chiuso su due piani con la possibilità di spegnere fuochi reali al chiuso mediante estintori e molto altro. Insomma, tutte le situazioni più pericolose e gli ambienti in cui si possono trovare a muovere nei diversi casi, sia gli operatori specializzati, sia i lavoratori preposti alla sicurezza quotidiana.



La struttura appena inaugurata è una delle più attrezzate disponibili in tutto il nord Italia, con l’opportunità di addestrare e aggiornare chi, per lavoro o per operazioni di emergenza, si può trovare ad agire in ambienti che rispondono a tutti i contesti riscontrabili nella realtà.

Il taglio del nastro per l’apertura della nuova struttura alla presenza di tutte le autorità, compresi molti imprenditori, dirigenti e responsabili di grandi aziende della regione, dove sia Percorso Sicurezza, sia Friuli Antincendi, sono già impegnate e inserite per aiutare l’aumento di consapevolezza ai comportamenti sicuri dei lavoratori e di tutto il personale. Proprio l’esigenza di un luogo per l’addestramento specifico del personale in situazioni estreme ha motivato la realizzazione di questo centro per la formazione specifica, dedicato alla sicurezza.