L’incidente in via Pordenone a Codroipo.

Ha fatto tutto da solo. Una furgoncino dotato di piattaforma aerea è uscito di strada, questa mattina, intorno alle 6, lungo via Pordenone a Codroipo, abbattendo 2 pali per l’illuminazione pubblica, prima di ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito in maniera seria.

Subito soccorso dai vigili del fuoco volontari di Codroipo e dall’ambulanza del 118, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. La squadra dei vigili del fuoco si è occupata anche di mettere in sicurezza la strada, mentre il personale della ditta CIEL della messa in sicurezza e del ripristino linea elettrica dell’illuminazione pubblica. Si sono registrati alcuni rallentamenti del traffico.

