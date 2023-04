A Codroipo, due ragazzini minacciati col coltello.

Si è avvicinato e, senza dire nemmeno una parola, li ha minacciati con un coltello: è quanto hanno denunciato due ragazzini che si trovavano nell’area ricreativa chiamata impianto base, in via Friuli a Codroipo.

I due minorenni hanno raccontato di essere stati avvicinati da uno sconosciuto col volto travisato che non ha parlato, ma li ha spaventati con l’arma da taglio. I ragazzini sono scappati a piedi; solo in un successivo momento, forse dopo aver riportato l’accaduto in famiglia, si sono rivolti alle forze dell’ordine accompagnati dai genitori per denunciare la minaccia. Sul fatto indagano i carabinieri.