Mataran ha creato un’ironica cartina del Fvg post voto.

Ci ha fatto ridere con la sua versione dei quotidiani regionali, ha lanciato le sue carte da gioco, fatto ironia sulle vicende locali, politiche e non: poteva forse trascurare le elezioni? Certo che no: così Mataran, la rivista di satira, umorismo e fumetti tutta made in Fvg, ha creato anche la mappa del Fvg post voto: un mare blu, a sostegno di Fedriga, e qualche piccola isola “roccaforte” rossa dove il rieletto presidente non è riuscito a sfondare.

E così, Il Fvg si trasforma nell’acronimo di Fedriga Venezia Giulia, ecco comparire Tramonti di Vladivostok, San Canzian del Volga, TurriCccp; e ancora Stalingradò del Lago, MonrUrss, San Dorligo dell’Avana, San Floriano della Steppa, Sgonicograd e Savogna del Don, storpiature di reminiscenza sovietica dei piccoli centri che hanno votato “controcorrente”.

Una cartina, quella fatta da Mataran, che seppur satirica rispetta i dati reali: come già dimostrato alle scorse politiche, si tratta di paesi in cui ancora è il centrosinistra a prevalere. Ecco, infatti, i rispettivi dati delle elezioni regionali:

Monrupino: Moretuzzo 69,09% – Fedriga 24,36%

San Dorligo della Valle: Moretuzzo 50,54% – Fedriga 41,05%

Sgonico: Moretuzzo 64,81% – Fedriga 29,84%

San Canzian d’Isonzo: Moretuzzo 47,68% – Fedriga 45,35%

Tramonti di Sotto: Moretuzzo 55,95% – Fedriga 41,07%

Savogna d’Isonzo: Moretuzzo 55,15% – Fedriga 40,71%

San Floriano del Collio: Moretuzzo 54,77% – Fedriga 42,01%

Doberdò del Lago: Moretuzzo 62,54% – Fedriga 31,65%

Turriacco: Moretuzzo 54,21% – Fedriga 39,5%