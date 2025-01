Auto sbanda e sbatte contro il muro del ponte: una donna ferita

L’incidente a Codroipo.

Alle ore 16.30 circa la squadra del distaccamento di Codroipo (UD) con il supporto di una squadra della sede centrale del comando di Udine ed un’ulteriore squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento (PN) e intervenuta sulla SP 65 all’altezza del ponte sul torrente Corno nel territorio comunale di Codroipo per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta, alimentata a GPL, che dopo una sbandata ha colpito la spalletta del ponte ribaltandosi su un fianco.

I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno immediatamente stabilizzato il mezzo incidentato e, utilizzando le pinze e il divaricatore oleodinamici, hanno tagliato il tetto della vettura per poi procedere, in sinergia con il personale sanitario, all’estricazione dal mezzo dell’autista infortunata che è stata presa in carico dal personale sanitario per le cure del caso. Terminato il soccorso alla persona i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Locale.