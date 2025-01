Furto di auto a Udine.

Furto nella notte a Udine: tra le 22 di ieri 19 gennaio e le 7 di oggi, i ladri sono entrati in casa rompendo una porta a vetri e, una volta nell’abitazione, hanno preso le chiavi di una Volkswagen Golf. Poi, usciti, hanno rubato l’auto che era parcheggiata in strada. Il proprietario, un uomo di 59 anni residente nella zona semicentrale della città, era in casa quando è avvenuto il furto ma non si è accorto. Ha sporto denuncia ai carabinieri di viale Trieste.