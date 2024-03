Perde il controllo della moto ed esce di strada, 35enne ricoverato in ospedale

Incidente a Codroipo.

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito oggi, venerdì 15 marzo, per un incidente accaduto attorno alle 17.15 lungo la strada regionale 252, all’altezza della rotonda con la Napoleonica, in comune di Codroipo. Il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme attivando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso inviato dalla Sores, i vigili del fuoco e la Polizia locale per gli accertamenti del caso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Udine in codice giallo, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.