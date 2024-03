Cleanin March per pulire la spiaggia di Lignano dai rifiuti.

Una giornata di divertimento, buona musica, laboratori e pulizia ambientale: torna infatti l’ottava edizione di Cleanin March, durante la quale i volontari si occuperanno di recuperare i rifiuti dalla spiaggia di Lignano.

L’appuntamento è per il 24 marzo: “Quello in programma nei pressi delle Dune di Lignano

Sabbiadoro sarà un evento partecipato e festoso di raccolta della plastica che coinvolgerà i

giovani e promuoverà la tutela ambientale, ma rappresenterà anche l’anteprima del festival

“Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque””, ha spiegato Tommaso Sandri dell’associazione ‘Menti Libere’ che ha organizzato ‘la pulizia’ con il sostegno del Comune della cittadina balneare e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Legambiente FVG, e associazione Foce del Tagliamento.

Il ritrovo è fissato al Ristorante “La Sacca” di Lignano Pineta, dove è possibile parcheggiare, alle 10.30. La pulizia comincerà alle 11 e l’organizzazione provvederà a fornire guanti e sacchi per la differenziata (è consigliato un outfit sportivo). Conclusa la raccolta dei rifiuti il programma della giornata prevede tanto spazio per il divertimento. Al termine del pranzo, che ogni partecipante porterà da casa, sono infatti previste delle attività di gruppo. Per l’occasione sarà possibile anche ammirare alcune opere artistiche temporanee che arricchiranno il paesaggio delle dune.

La novità del festival.

Il festival “Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque” prenderà invece il via in aprile, per celebrare la “Giornata nazionale del mare”. Si svolgerà a Bibione, dove l’associazione Menti Libere organizzerà una serie di eventi dedicati al mare e alla difesa del suo ecosistema attraverso le arti e la divulgazione scientifica.

Il festival è organizzato in collaborazione con il WWF Area Marina Protetta di Miramare, ISPRA Venezia e Ca’ Foscari Venezia e con il patrocinio e finanziamento del Comune di San Michele al Tagliamento con il contributo di Bibione Green&Smart e Lions Club Bibione e Lignano.