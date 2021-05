L’allarme bomba a Codroipo.

Allarme bomba questa mattina in Friuli. È accaduto a Codroipo, dove sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione e gli artificieri del comando provinciale di Udine.

I militari dell’Arma si sono recati al negozio di telefonia “Ellelle Sas” dove la titolare, all’atto dell’apertura del punto vendita alle 9, aveva rinvenuto abbandonato all’ingresso un pacco avvolto da un foglio bianco.

L’area è stata messa in sicurezza e l’involucro, controllato dagli artificieri, non è risultato composto da materia esplosiva, ma contenente due telefoni cellulari e un foglio riportante una scritta. Si indaga ora per “procurato allarme” a carico di ignoti.

