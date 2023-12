A Codroipo la rassegna corale nel ricordo di Lauro Giavedoni

Il coro degli alpini di Codroipo ricorda Lauro Giavedoni.

La rassegna annuale del coro sezionale Ana Udine – Gruppo alpini di Codroipo, che ormai ha superato la 30esima edizione, da quest’anno è stata intitolata a Lauro Giavedoni, storico capogruppo delle penne nere della città del Medio Friuli per oltre 40 anni e che ha contribuito anche alla fondazione del coro.

“Rispetto e riconoscenza sono i sentimenti che più ci legano agli alpini: rispetto per i valori che ogni giorno continuano a trasmettere, riconoscenza per tutto il lavoro profuso all’interno delle nostre comunità”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, in una chiesa gremita per l’occasione, ha ringraziato il Gruppo Ana di Codroipo, tra i più numerosi del Friuli con oltre 400 iscritti, e ha portato il saluto dell’Assemblea legislativa ai tanti presenti e ai diversi amministratori locali, tra cui il sindaco di Sedegliano, Dino Giacomuzzi. La rassegna si è svolta infatti, come da tradizione, nella chiesa di San Valeriano e ha ospitato anche il coro alpino Col di Lana e il vocale femminile Voci d’Altro Canto di Vittorio Veneto, che si sono esibiti dopo il coro friulano.

“Le tematiche toccate durante la rassegna – ha commentato Bordin – sono state diverse e molto impegnative. Spesso ci concentriamo su quanto di negativo sta accadendo nel mondo, dalle guerre alle violenze che, come i femminicidi, caratterizzano purtroppo il nostro quotidiano. Sono temi su cui certamente bisogna riflettere, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono realtà sane e positive come gli alpini e i tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo e la loro forza per la comunità”.

Il presidente ha poi ricordato che “proprio i tanti volontari ci hanno aiutato a superare eventi non facili, come la pandemia o calamità ambientali. La loro passione per la collettività e il loro impegno verso il prossimo sono un patrimonio prezioso, da salvaguardare e da promuovere”.

Tra gli intervenuti, il capogruppo della sezione Ana di Codroipo, Giorgio Dalla Lunga, che ha ricordato Lauro Giavedoni andato avanti nel 2022, il vicepresidente di Ana Udine, Adriano Moretuzzo, e il vicesindaco di Codroipo, Giacomo Trevisan, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e gli auguri di un felice e sereno Natale a tutti i presenti.