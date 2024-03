Codroipo, scoppia una caldaia, donna ferita gravemente.

Prima la fuga di gas, poi scoppia la caldaia: è successo stamattina all’alba in una casa di Codroipo; nella deflagrazione è rimasta ferita gravemente una donna.

Alle ore 5.45 circa di oggi, 12 marzo 2024, due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, supportate, dal funzionario di guardia un’autobotte ed un’ulteriore squadra giunte dalla sede centrale del comando friulano, sono intervenute a Codroipo in via Salvo d’Aquisto per una deflagrazione con successivo principio d’incendio dovuta ad una probabile fuga di gas.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno soccorso e portato all’esterno dove le hanno prestato le prime cure, fino all’arrivo del personale sanitario, la signora che al momento dell’incidente si trovava in casa. Contemporaneamente una parte dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere il principio d’incendio all’interno dell’abitazione.

Soccorsa la signora e spente le fiamme i pompieri hanno messo in sicurezza l’intero appartamento verificando anche gli alloggi confinanti a quello interessato dall’evento. Sul posto, per quanto di competenza Carabinieri. La donna, di 60 anni, ha riportato ustioni al volto e alle braccia ed è stata portata all’ospedale di Udine.