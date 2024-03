Incendio a Casarsa.

Alle ore 21 circa di ieri, 11 marzo 2024, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata dall’autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone, è intervenuta per l’incendio di un appartamento a Casarsa della Delizia.

All’arrivo dei Vigili del fuoco il proprietario, ed unico occupante dell’appartamento, era già uscito autonomamente dall’alloggio ed è stato preso in carico dal personale sanitario. Il lavoro dei pompieri è valso ad evitare che le fiamme si propagassero agli appartamenti confinanti con quello interessato dall’incendio. Per la durata dell’intervento di spegnimento e fino a completa messa in sicurezza gli occupanti degli alloggi attigui a quello incendiato sono stati fatti uscire dalle proprie abitazioni. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.