A Passariano un corso di degustazione di grappa e acquaviti

Per tutti gli appassionati e curiosi, sta per tenersi a Passariano un corso di degustazione di grappa e acquaviti. Le lezioni si svolgeranno in 5 serate, la prima mercoledì 7 novembre alle ore 20. La location del corso (sala degustazione Loft ai Dogi, Passariano), consente una facile raggiungibilità sia a partecipanti dalla provincia di Udine che da quella di Pordenone.

I docenti del corso sono esperti nel settore della grappa, distillatori o operatori del settore: tra gli altri saranno presenti i produttori Cristina Domenis (Domenis 1898, Cividale del Friuli) e Paolo Brunello (distilleria F.lli Brunello, Vicenza). Ciascuna lezione è strutturata in una parte di teoria seguita dalla degustazione guidata in genere di 4 grappe.

Il programma del corso parte dai principi dell’assaggio consapevole, si studiano le origini e le norme della produzione di grappa e acquaviti d’uva per poi andare a descrivere i metodi di distillazione e gli alambicchi. In ogni lezione poi attraverso la degustazione guidata si prende confidenza nel riconoscere pregi e difetti dei prodotti, raffinando le proprie qualità di assaggiatore.

ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e acquaviti) si occupa di trasmettere competenza e passione nella degustazione del nostro distillato di bandiera, la grappa, organizzando corsi, eventi, serate, sempre all’insegna della qualità, nel rispetto della tradizione e della professionalità presente sul nostro territorio regionale.

Come iscriversi.

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione, contattaci per informazioni sui temi e costi. Le iscrizioni si chiuderanno il 25 ottobre. Per maggiori dettagli basterà scrivereuna mail a fvg@anag.it o utilizzare il numero 333 5722759 per whatsapp o telefonare, si verrà ricontattati da Francesco Bragagna, il rappresentante territoriale di ANAG per il Friuli Venezia Giulia.