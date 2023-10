La pista Di Prampero promossa a pieni voti: a gennaio le discese di Coppa Europa

La pista Di Prampero si prepara per le discese libere di Coppa Europa.

Promozione a pieni voti per la pista Di Prampero di Tarvisio. L’ispezione dei giorni scorsi effettuata dai tecnici della Federazione Internazionale dello Sci (FIS) ha dato esiti più che positivi per la pista che dal 22 al 25 gennaio 2024 ospiterà due gare di discesa libera maschile valevoli per la Coppa Europa.

Presenti all’importante sopralluogo tutti i vertici del circuito cadetto dello sci, a cominciare da Wim Rossel responsabile della Coppa Europa maschile che nell’ispezione è stato coadiuvato da Jordi Pojol, responsabile della Coppa Europa femminile, e da Janez Flere coordinatore tecnico e amministrativo del settore sci alpino.

I tecnici accompagnati sulla Di Prampero da Damiano Matiz Presidente dell’US Camporosso, società organizzatrice della manifestazione, dal direttore operativo del Polo di Tarvisio Alessandro Spaliviero, dal direttore di pista Luca Berti e impreziosita dalla presenza di Peter Gerdol Chief Race Director della Coppa del Mondo femminile, hanno percorso tutto lo sviluppo di una delle piste di discesa tra le più spettacolari ed uniche al mondo, apprezzadone al contempo anche la sua tecnicità e soprattutto la sicurezza.

“Tarvisio è una delle tappe più importanti del nostro calendario – ha spiegato Wim Rossel al termine della ricognizione – per gli atleti giovani che partecipano al circuito di Coppa Europa è importante avere la possibilità di poter gareggiare su piste lunghe, tecniche e soprattutto sicure, e la Di Prampero ha tutte queste caratteristiche.”

La FIS ha inoltre apprezzato l’importante impegno profuso dall’US Camporosso che col pieno supporto da parte del personale di PromoTurismoFVG ha creato una sinergia vincente che ha permesso nel corso degli anni di organizzare gare di alto livello garantendo degli standard qualitativi di eccellenza. In particolare lo scorso inverno gli uomini di PromoTurismoFVG affiancati dai volontari del club di Camporosso sono riusciti in pochissimo tempo a spostare l’organizzazione delle due discese programmate sulla Di Prampero nella vicina Sella Nevea, dimostrando ai vertici della Federazione Internazionale una grandissima tenacia.

Tarvisio punta al sogno della Coppa del Mondo.

“Ci fa grande piacere continuare a lavorare in simbiosi con l’US Camporosso e PromoTurismoFVG – ha concluso Rossel – la flessibilità di questo club è davvero straordinaria. Sono davvero poche le realtà che in mancanza di neve sono pronte a preparare subito un piano b. Lo scorso anno anche se non si è corso a Tarvisio, le gare sono state ugualmente di altissimo livello.”

Toni entusiastici naturalmente anche da parte di Damiano Matiz che da parecchi anni sta cercando di riportare il grande sci sulla Di Prampero, “Siamo davvero lusingati nel ricevere così tanti complimenti da parte della Federazione Internazionale – ha commentato Matiz – gran parte del merito è frutto dell’importante sinergia che si è instaurata nel corso degli anni con gli uomini di PromoTurismoFVG. In questo momento stiamo iniziando a tracciare un nuovo cammino che spero nei prossimi anni possa riportare a Tarvisio la Coppa del Mondo di sci.”

Appuntamento dunque per fine gennaio con un programma articolato su quattro giornate. Si comincerà lunedì 22 e martedì 23 con le prove cronometrate seguite poi dalle due discese libere previste per mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio.