La tradizione e l’eleganza delle carrozze d’epoca conquistano Villa Manin

L’ottava edizione del Concorso internazionale carrozze d’epoca.

Un tuffo nella raffinatezza del passato ha animato il fine settimana di Villa Manin a Passariano di Codroipo, che ha ospitato l’ottava edizione del Concorso internazionale carrozze d’epoca e del Concorso attacchi internazionale tradizione.



L’evento, promosso dall’Associazione friulana appassionati carrozze, ha richiamato concorrenti da tutta Italia e dall’estero, trasformando il giardino e il porticato della storica villa in un’affascinante agorà dedicata alla cultura dell’attacco a cavallo. Il programma ha alternato momenti culturali e conviviali a prove tecniche e sfilate, offrendo un’immersione autentica nell’eleganza e nella maestria della guida in carrozza.

“Questa è un’ulteriore iniziativa che arricchisce il progetto di rilancio di Villa Manin come luogo che non solo ospita, ma anche crea e forma culturalmente – ha commentato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil – . Il giardino e il porticato diventano un’agorà che accoglie eventi per ogni gusto e sensibilità ed eventi come questo, in particolare, raccontano la bellezza di una tradizione che il Friuli Venezia Giulia custodisce con orgoglio, unendo cultura, passione e valorizzazione del territorio”.