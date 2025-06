Lignano ripulita dopo gli eccessi della Pentecoste

Si avvia a conclusione il fine settimana della Pentecoste, lo “spring break” che porta ogni anno migliaia di giovani stranieri, soprattutto austriaci, a riversarsi nelle località di mare per festeggiare il lungo ponte di vacanza.



La notte del sabato com’è tradizione si è svolta nell’eccesso, soprattutto alcolico, ma nella giornata di domenica una vasta operazione di pulizia ha restituto la città a turisti pendolari, famiglie, coppie, hanno vissuto la spiaggia, visitato i locali e le strade del centro, dove non c’era più la minima traccia dei festeggiamenti sfrenati della notte. Stando a una prima stima, la ricettività alberghiera ha registrato un tasso di occupazione attorno al 90%. Considerando anche campeggi e appartamenti, si calcola che solo a Lignano Sabbiadoro siano stati alloggiati almeno 60 mila turisti nel corso del fine settimana.

Gli interventi della polizia.

Nella sola giornata di sabato, il Comando di Polizia Locale ha emesso cinque provvedimenti amministrativi per ubriachezza, dodici sanzioni per violazione dell’ordinanza sindacale riguardante la detenzione di bottiglie in vetro, lattine e la diffusione abusiva di musica – sia da parte di privati che di locali pubblici – e quattro denunce per commercio abusivo. Sono stati inoltre eseguiti cinque sequestri di sostanze stupefacenti in piccole quantità e recuperati quindici oggetti smarriti, tra cui portafogli e telefoni cellulari.

Si sono registrati quattro interventi per tafferugli, tre accompagnamenti in comando per l’identificazione di soggetti coinvolti in episodi critici, tre segnalazioni per atti vandalici su beni privati e cinque interventi di supporto a persone in stato di emergenza etilica. Sono infine state emesse tre sanzioni per violazione del regolamento comunale di Polizia e sicurezza urbana, con relative segnalazioni per il provvedimento di Daspo, e trentacinque sanzioni per infrazioni al Codice della strada.

Nella giornata di venerdì 6 giugno, l’attività delle forze dell’ordine ha portato all’emissione di tre provvedimenti amministrativi per ubriachezza (art. 688 c.p.), sei sanzioni per violazione dell’ordinanza del Sindaco relativa alla detenzione di alcolici, contenitori in vetro e diffusione non autorizzata di musica, e cinque sanzioni per commercio abusivo. Sono stati inoltre rilevati tre casi di detenzione di sostanze stupefacenti e ventisette infrazioni al Codice della strada.

“Le cose sono andate meglio degli scorsi anni – ha commentato il Comandante della Polizia Locale, Alessandro Bortolussi – . Le limitazioni alla musica e alle aperture dei locali introdotte con apposita ordinanza hanno contenuto gli eccessi di notte, ma anche di giorno si sono visti dei miglioramenti rispetto al passato, sulla spiaggia i comportamenti sono stati contenuti e ordinati“.

Le dichiarazioni dell’assessore Portello.

“L’obiettivo che ci eravamo posti come amministrazione era proprio questo: creare un programma di limitazioni e controlli, con servizi di vigilanza e pulizia intensificati, per riuscire a far condividere le due esigenze, quelle dei giovani soprattutto austriaci arrivati in città per Pentecoste e i turisti che tradizionalmente frequentano la località. Oggi in città ci sono tantissime famiglie con bambini e persone di ogni età, direi i turisti abituali di Lignano, presenti in spiaggia e nei locali che si ritrovano seduti accanto ai giovani reduci dai festeggiamenti, dalla vitalità decisamente più contenuta. Penso che la stretta collaborazione tra gestori dei locali e degli stabilimenti spiaggia, chi si occupa di sicurezza e ordine pubblico e le forze dell’ordine che hanno partecipato ai lavori del Comitato per la sicurezza, sia stata la formula vincente“, commenta Liliana Portello, assessore alle attività produttive.

“Sinceramente, un dato come quello del soccorso sanitario per eccesso di alcol, con una ventina di casi su migliaia e migliaia di giovani presenti, il cui fine è solo quello di bere per tutto il giorno, davvero si può considerare un dato quasi fisiologico. Piuttosto – aggiunge – i dati legati all’attività svolta dalle forze di Polizia sono significativi dei risultati ottenuti con le limitazioni in vigore da giovedì e che, evidentemente, hanno sortito gli effetti sperati“.