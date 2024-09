Successo per “Salto con l’asta in Villa Manin”.

Grande partecipazione ieri all’iniziativa “Salto con l’asta in Villa Manin”, organizzata dall’Asd Atletica 2000 con la collaborazione del Coni nella famosa villa di Passariano di Codroipo, nell’ambito del progetto “Vola alto con lo sport”

“Rendere per un giorno la Villa Manin, uno dei luoghi di cultura più iconici del Friuli Venezia Giulia, un tempio dello sport coinvolgendo alcuni dei nostri migliori atleti, tra cui le protagoniste delle olimpiadi di Parigi Sintayehu Vissa e Asya Tavano, oltre a Giada Andreutti e Tania Vincenzino che si stanno allenando per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, è sicuramente un’idea brillante, come dimostrano la partecipazione e il successo di ‘Salto con l’asta in Villa Manin’ – ha commentato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil – . La Regione ha sostenuto questo evento sia dal punto di vista economico sia organizzativo e lo ha fatto perché oggi festeggiamo lo sport non solo come attività agonistica, ma come elemento d’unione e di condivisione dei valori alla base della nostra comunità”.

Nella splendida cornice di Villa Manin la manifestazione ha ospitato oltre alle gare di salto con l’asta anche tornei di volley, rugby, un corso gratuito di salto con l’asta per i ragazzi tra i 6 e i 13 anni e, nell’Atelier dell’Accademia, l’esposizione di alcune opere realizzate dall’artista Andrea Dalla Costa. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci dei Comuni di Codroipo, Guido Nardini, Talmassons, Fabrizio Pitton, e Bertiolo, Eleonora Viscardis, oltre alla rappresentante del Coni Marinella Ambrosio.

“Un’iniziativa alla quale la Regione crede molto – ha aggiunto Anzil – sia perché vuole indicare, soprattutto ai giovanissimi, che attraverso lo sport è possibile raggiungere ogni risultato sia perché punta a portare le manifestazioni sportive in luoghi inusuali. Questa sera ho avuto l’occasione di ringraziare pubblicamente alcuni tra i nostri più grandi campioni. Sono felice della loro presenza perché saranno certamente d’ispirazione per le nuove generazioni di atleti. Grazie soprattutto alle numerose associazioni sportive che operano sul nostro territorio, il salto con l’asta sta regalando al Friuli Venezia Giulia tanti giovani promettenti e conoscere i propri idoli e vedere quali traguardi si possono raggiungere è sempre molto motivante per un giovane atleta”.